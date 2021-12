Bénin: 14 présumés cybercriminels arrêtés dans une maison à Sèmè-Podji

Descente inopinée de la police républicaine dans une maison à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Podji, sur renseignements, le mercredi 1er décembre 2021. L’opération a permis de mettre la main sur quatorze (14) individus en pleine activité de cybercriminalité.

Quatorze (14) présumés cybercriminels arrêtés à Ekpè PK 10 dans la commune de Sèmè-Podji. De sources policières, les mis en cause ont été interpellés en pleine activité de cybercriminalité, par des agents de polices en service au commissariat de l’arrondissement.

La perquisition effectuée au domicile des mis en cause a permis à la police de saisir vingt-six ordinateurs portatifs (26), vingt (20) téléphones portables android (20) haut de gamme contenant des données compromettantes, deux (02) routeurs wifi et d’autres objets d’origine douteuse. Les 14 individus sont gardés à vue et seront incessamment présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).