Bénin: 08 individus déposés en prison pour sextorsion

Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a mis sous mandat de dépôt huit (08) cybercriminels. Ils étaient au total onze (11) à être auditionnés ce mercredi.

Accusés des faits d’escroquerie en ligne, arnaque aux faux sentiments, extorsion par le s3xe et faux octrois de crédits, 11 cybercriminels ont été auditionnés ce jour par le Procureur spécial de la Criet. A l’issue de l’audition, 08 parmi eux ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété, en attendant leur procès.

L’extorsion par le s3xe, plus connu sous le terme « sextorsion » est l’une de stratégies de plus en plus prisées par les cybercriminels. Ils mettent en confiance leurs victimes et établissent avec ces dernières de fausses relations amoureuses. Cette première étape permet aux cybercriminels de se procurer des images et vidéos s3xtapes de leurs interlocuteurs, derrières le écrans de téléphones et d’ordinateurs.

Ces fichiers visuels servent après d’éléments de chantages contre les victimes. Les « gay-man », comme on les appelle communément à Cotonou, agitent la menace de publier les images et vidéos si les victimes ne leur envoient pas de grosses sommes.