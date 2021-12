Bénin: 02 présumés malfrats arrêtés après un vol à main armée à Za-Kpota

Le Commissariat de l’arrondissement de Za-Kpota a interpellé, avec l’appui du Commissariat de Houngomè, deux (02) présumés malfrats. L’opération a été menée le dimanche 26 décembre 2021 suite à un vol à main armée qui s’est produit sur la Route Nationale Inter-Etats n°4.

Accusés de vol à main armée, deux présumés malfrats sont tombés dans les filets de la police ce dimanche à Za-Kpota. Le Commissariat de l’arrondissement de Za-Kpota informé du vol survenu sur la Route Nationale Inter-Etats n°4 à hauteur du village Kèmondji, s’est mis aux trousses des suspects.

La police a bouclé la zone, en empêchant ainsi les deux individus d’aller loin dans leur fuite. Poursuivis, ils ont dû abandonner leur propre moto et celle qu’ils venaient d’arracher. Les deux hors-la-loi ont été rattrapés et interpellés par les forces de l’ordre. Il faut souligner que la police a également retrouvé un fusil de chasse que les mis en cause ont abandonné.