Bénin: 02 individus en prison pour avoir escroqué des nigérians à hauteur de 50 millions FCFA

Un nouveau dossier de cybercriminalité devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Quatre (04) mis en cause dans le dossier ont été présentés au Procureur spécial Mario Mètonou ce mercredi 22 décembre 2021. A l’issue de l’audition, deux parmi eux, ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété.

Quatre présumés cybercriminels ont été présentés au Procureur spécial de la Criet ce mercredi. Selon Frissons radio, il s’agit d’un Béninois, deux Nigérians et un Burkinabé vivant au Bénin. Ils sont épinglés pour des faits d’escroquerie à base de supposés portefeuilles magiques et d’emprunts d’argent en ligne.

Après avoir écouté les mis en cause, le Procureur a décidé de mettre en détention provisoire le Béninois et le Burkinabé, accusés d’avoir escroqué des nigérians à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Ils ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété en attendant la programmation de leur procès.

Malgré le dispositif de lutte mis en place par le Bénin, la cybercriminalité continue de prendre de l’ampleur dans le pays. La police républicaine, à travers l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) démantèle presque tous les jours des réseaux de cybercriminalité dans plusieurs localités du pays. La Criet ne manque pas aussi de faire son job avec les différentes peines sévères infligées aux coupables.

Dispositif législatif

Au Bénin, la cybercriminalité est réprimée par la loi portant lutte contre la corruption, adoptée en 2011. La problématique est évoquée dans le chapitre XV : des infractions cybernétiques, informatiques et de leur répression », condamne fermement la cybercriminalité.

L’article 124 dispose notamment : « Quiconque a procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux millions de francs CFA à vingt millions. »