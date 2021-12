Belgique: un garçon de 10 ans se rend à la police après avoir été frappé par son père

Dans la ville belge de Louvain, un père de 70 ans a comparu devant un tribunal correctionnel pour avoir frappé son fils de 10 ans. L’enfant s’était lui-même rendu à la police en déclarant qu’il ne voulait pas rentrer chez lui.

Ce père de famille septuagénaire ne pouvait jamais s’imaginer se retrouver au tribunal suite à une plainte de son fils de 10 ans. Dans la ville belge de Louvain, un petit garçon s’est présenté au commissariat, 22 juin 2018, pour signaler qu’il était battu et qu’il ne voulait plus rentrer chez lui. Un médecin a attesté des blessures et a diagnostiqué une contusion à l’épaule gauche, comme le rapporte le média belge 7sur7.

Selon les faits rapportés par le média, le tribunal a estimé que le père devait s’adapter à l’air du temps en matière d’éducation. Donc, frappé son enfant était un fait intolérable sur le plan social. Ce père de famille a bénéficié d’une suspension probatoire du prononcé pour une période de trois ans.