Australie: plusieurs morts dans le crash d’un avion léger

Le crash d’un avion léger dans la mer a fait quatre morts dimanche au large de Brisbane, a annoncé la police australienne. D’après la police de l’État du Queensland, le crash a lieu près de Redcliff, dans la banlieue Brisbane, peu après 9 heures du matin, heure locale.

«Une opération à plusieurs services est en cours avec des officiers et des plongeurs de la police maritime du Queensland, ainsi que l’unité médico-légale des accidents, qui aident d’autres services, y compris le Bureau australien de la sécurité des transports, et les enquêtes se poursuivent», a déclaré la police dans un communiqué. Les premières opérations sur place ont rencontré des difficultés, a expliqué la commissaire de la police du Queensland Katarina Carroll.

