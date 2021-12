Attaques djihadistes et sécurité du Pendjari National Park: les assurances de la direction

En l’espace d’un mois, le Bénin a été l’objet de trois attaques djihadistes dans la partie septentrionale du pays. Après ces attaques, le directeur du Pendjari National Park en réponse à des préoccupations sécuritaires soulevées par certaines personnes, rassure sur le dispositif mis en place sur les zones touristiques.

Les touristes et visiteurs du Pendjari National Park n’ont pas d’inquiétude à avoir suite aux attaques terroristes enregistrées par le Bénin ces derniers temps. C’est du moins l’assurance donnée par le directeur du parc suite aux préoccupations qui lui parviennent.

En terme de mesure sécuritaire, l’équipe de la direction du Parc National de la Pendjari précise qu’il y a une étroite collaboration avec les Forces Armées Béninoises qui travaillent jours et nuits depuis plus de trois ans sur la mise en place de stratégies de sécurité.

Et comme mesure déjà en œuvre pour la sécurité des visiteurs et touristes, la direction du parc évoque la mise à disposition des visiteurs à leur entrée dans le parc, des traqueurs GPS et de Radios Talkie-Walkie pour les localiser en tout temps et pouvoir communiquer avec eux 24h/24, 7jrs/7.

Comme autre mesure sécuritaire; il y a le maintien des vols réguliers de surveillance aérienne à la frontière, le maintien d’une zone tampon de sécurité de 10 km le long de la rivière Pendjari, à la frontière avec le Burkina Faso et une patrouille assurée par les forces armées béninoises et les rangers.

Tout est donc mis en place « pour assurer que les zones touristiques soient sécurisées et pour que les visiteurs passent un séjour agréable au sein du joyau de la couronne naturelle du Bénin » rassure le Directeur du parc.

Un attrait touristique au Bénin

Situé au Nord Ouest du Bénin, le Parc National de la Pendjari d’une superficie de 4800 km2, représente l’une des dernières véritables régions sauvages d’Afrique de l’Ouest abritant une étonnante diversité de faune et de flore.

C’est une aire protégée du Bénin, située à l’extrême nord-ouest du pays, dans le département de l’Atacora, sur les communes de Tanguiéta, Matéri et Kérou, à la frontière du Burkina Faso. Il fait partie de la réserve de biosphère de l’Unesco du Complexe W-Arly-Pendjari.