Attaques djihadistes au Bénin: les Etats-Unis condamnent et réaffirment leur soutien à l’armée

Suite aux attaques contre les Forces Armées Béninoises à Porga, les Etats-Unis d’Amérique, par une déclaration de presse de l’Ambassadeur Patricia Alice Mahoney, ont condamné cette violence et réaffirmé soutien au Gouvernement du Bénin.

La région de Porga et de Banikoara ont été le théâtre de deux attaques djihadistes cette semaine. La première s’est déroulée dans la matinée du mardi 30 novembre 2021 et la seconde dans la nuit du 1er au 02 décembre 2021, avec un bilan de 02 morts et quelques blessés dans le rang des soldats béninois. Face à cette situation préoccupante, les Etats-Unis ont exprimé leurs « condoléances les plus attristées aux familles des soldats tués » et condamné « cette violence. »

« Nous nous engageons à soutenir le Gouvernement du Bénin dans ses efforts de promotion de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, notamment à travers une assistance aux Forces Armées Béninoises dans le but de mieux sécuriser les frontières du pays. » peut-on lire dans la déclaration de presse de l’Ambassadeur Patricia Alice Mahoney.

La situation sous contrôle

De ce qu’il convient de retenir du communiqué des Forces armées béninoises, la situation est sous contrôle après ces deux attaques et les populations sont invitées à vaquer normalement à leurs activités. « L’Etat-Major des forces armées béninoises tient à rassurer la population béninoise, qu’il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d’agression d’où qu’elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens », a déclaré le Colonel Didier Ahouanvoedo, porte parole des forces armées béninoises et directeur du matériel des armées.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séidou rappelle ainsi que le Bénin n’est désormais plus épargné. « Comme nous avons l’habitude de le dire, ça n’arrive pas qu’aux autres et nous sommes en train d’avoir la preuve que ça peut nous arriver aussi. Heureusement que nous avons anticipé » a déclaré le ministre. « Ces terroristes, ils ont des ambitions territoriales illimitées, ils ne veulent pas se limiter aux pays du Sahel. Ils ont déjà frappé plusieurs fois la Côte d’ivoire, ce n’est pas aujourd’hui qu’ils tentent de venir vers notre pays. C’est parce que nous avons un certain niveau d’organisation qu’on a tiré jusqu’à ce jour à plusieurs reprises. Nous avons frappé en amont, nous avons anticipé. Ils sont nombreux aujourd’hui dans nos mains mais malgré cela ils ont insisté jusqu’à frapper. Ça veut dire que si on ne fait rien, ils ont l’ambition d’aller très loin » précise t-il.