Attaques djihadistes au Bénin: l’armée reste en alerte pour faire face à l’ennemi

Le 30 novembre 2021 et dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 02 décembre 2021, le Bénin a subi deux attaques djihadistes dans la partie nord du pays. Dans un communiqué rendu public dans la soirée de ce jeudi, l’Etat-Major des Forces armées béninoises fait le point et rassure les populations.

Situation sous contrôle après deux attaques djihadistes à Banikoara et Porga. C’est ce qu’il convient de retenir du communiqué des Forces armées, qui invite les populations à vaquer normalement à leurs activités. « L’Etat-Major des forces armées béninoises tient à rassurer la population béninoise, qu’il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d’agression d’où qu’elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens », a déclaré le Colonel Didier Ahouanvoedo, porte parole des forces armées béninoises et directeur du matériel des armées.

Les unités des forces de défense et de sécurité sont en alerte pour faire face à toutes velléités ennemis Colonel Didier Ahouanvoedo

Le Porte-parole de l’armée a rappelé les circonstances dans lesquelles les deux attaques ont eu lieu. Selon ses dires, des individus armés ont attaqué des forces de défense et de sécurité en surveillance dans la zone frontalière à Banikoara et Porga. Ces individus ont été repérés nuitamment, alors qu’ils essayaient de contourner ou de surprendre le dispositif de prévention mis en place.

Les individus armés ont ouvert le feu sur les militaires, s’en est suivi un échange de tirs, qui s’est soldé par 2 morts dans le rang des soldats et des blessés. « En face, il est à signaler deux corps d’assaillants abandonnés, l’un à Porga et l’autre à Banikoara, de même que des traces de sang ont été aperçues, laissant penser que d’autres blessés ou morts ont été traînés dans le sens de replis vers un pays voisin où sévissent les groupes terroristes », explique Colonel Didier Ahouanvoedo