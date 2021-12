Attaque djihadiste au Bénin: Paul Hounkpè solidaire avec les forces de défense nationale

Le 30 Novembre et le 1er Décembre 2021 à Banikoara et à Porga, les forces de la défense nationale et de la sécurité intérieure ont été attaquées par des Djihadistes. Une attaque qui ne laisse pas indifférent le chef de fil de l’opposition, Paul Hounkpè qui, à travers une déclaration se montre solidaire de ces hommes qui assurent la sécurité du pays.

Nous avons apris avec amertume, douleur et consternation l’assassinat de deux valeureux soldats des forces armées béninoises suite à des attaques le mardi 30 Novembre et dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 Décembre à Porga et à Kérémou, lit-on dans la déclaration du chef de fil de l’opposition.

Le patron de l’opposition au régime du président Patrice Talon a ensuite présenté en son nom personnel et au nom des militants de sa famille politique, ses sincères condoléances aux forces armées béninoises. « L’opposition béninoise, les militantes, militants et sympathisants du parti forces cauris pour un Bénin émergent présentent leurs sincères condoléances à tous les hommes en uniforme en général et aux familles éplorées en particulier« , lit-on dans la déclaration.

Pour finir, Paul Hounkpè encourage et exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir l’intégrité du territoire, la quiétude du peuple. Il exhorte par ailleurs l’Etat à mettre à disposition de l’armée, les moyens adéquats pour faire efficacement face à l’insécurité.