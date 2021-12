Attaque contre la force du G5 Sahel au Niger: 29 soldats tués et 79 présumés terroristes neutralisés

Un camp de la force multinationale du G5 Sahel a été attaqué le samedi 4 décembre 2021, dans le département de Téra, région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger, près de la frontière du Burkina Faso. Près de 30 militaires nigériens ont été tués et 79 présumés terroristes ont été neutralisés, selon le bilan fait par l’armée.

Des hommes armés venus à moto, ont lancé samedi, une offensive contre la base de la force du G5 Sahel située dans la région de Tillabéri. « L’attaque a visé la position des Forces armées nigériennes de la mission du G5 Sahel basée à Fantio/Téra », rapporte le journal en ligne « Infos militaires » spécialisé dans la couverture des opérations.

L’assaut des assaillants venus en nombre très élevé, a fait 29 morts dans le rang des forces de défense et sécurité. La riposte des soldats a permis de neutraliser 79 présumés terroristes. Le chef d’état major a annoncé la poursuite des terroristes.

Le département de Téra est située dans la région de Tillaberi et dans la zone dite des « trois frontières » entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette zone est réputée pour des attaques répétées menées par de différents groupes armés. En novembre, plus d’une dizaine de personnes ont été tuées dans cette région, par des groupes armés.