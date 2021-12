Attaque au Burkina Faso: l’Iran et la Turquie condamnent et apportent leur soutien à Ouagadougou

L’Iran et la Turquie ont réagi lundi après l’attaque terroriste survenue la semaine dernière au Burkina Faso qui a coûté la vie à plus de quatre dizaines de personnes. Les deux pays ont condamné l’attaque et apporté leur soutien au pays d’Afrique de l’ouest dans la lutte contre le terrorisme.

Le Burkina Faso a encore été endeuillé par une attaque terroriste qui a coûté la vie à 41 personnes. De nombreuses victimes étaient des membres d’une unité de soutien de l’armée, prise en embuscade jeudi sur une route entre les villes de Ouahigouya et Titao. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque, qui n’a été rendue publique que dimanche.

A la suite de l’annonce faite par le gouvernement du Faso, l’Iran à travers le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh, a exprimé lundi « sa profonde tristesse face à la mort d’un certain nombre de citoyens de ce pays causée par des groupes terroristes ». Le pays a également exprimé sa sympathie avec le gouvernement, le peuple et les survivants de cette attaque terroriste.

De son côté, la Turquie a également exprimé sa ferme condamnation de cette attaque au Burkina Faso. « Nous sommes profondément attristés d’apprendre aujourd’hui [le 26 décembre] la nouvelle que 41 volontaires burkinabés dans l’armée et des civils ont perdu la vie lors d’une attaque terroriste », a indiqué un communiqué du ministère turc des affaires étrangères.

« Nous condamnons fermement cet attentat terroriste odieux. Nous adressons nos sincères condoléances aux proches des victimes ainsi qu’au peuple ami et frère et au gouvernement du Burkina Faso », a-t-il ajouté. Le Burkina Faso est en proie à une insurrection terroriste depuis plusieurs années après que celle déclenchée au Mali a étendu ses tentacules vers les pays voisins du Sahel. L’armée tente de ramener la sécurité mais le travail semble difficile et assez risqué.