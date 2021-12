Après un revers infligé aux rebelles, le PM éthiopien Abiy Ahmed, reprend ses fonctions à Addis-Abeba

Après un peu plus d’une semaine sur le champ de bataille, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est retourné à Addis-Abeba, la capitale, pour reprendre les rênes du pays.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a repris ses fonctions mercredi après son périple dans le nord du pays sur le théâtre d’affrontement entre les forces fédérales et les rebelles du Front de libération du Tigré (TPLF). “Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali est momentanément de retour au bureau après l’achèvement réussi de la première phase de ” l’Opération pour l’unité nationale dans la diversité “, a déclaré mercredi un communiqué publié par le ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Le mois dernier, le PM avait appelé la population éthiopienne à défendre son territoire face à l’avancée des forces rebelles du Tigré qui était arrivées à 220 kilomètres de la capitale. Abiy a également indiqué qu’il se rendrait lui-même au front pour conduire les combats afin de mettre en déroute les rebelles. Quelques jours plus tard, il s’est retrouvé sur le terrain en tenue de combat dans le nord du pays.

Pendant environ une semaine, les forces fédérales éthiopiennes ont réussie des avancées considérables, reprenant ainsi le contrôle de vaste partie du territoire du pays. Le gouvernement éthiopien a repris le contrôle de plusieurs villes, comme Dessie et Kombolcha, après plusieurs semaines d’affrontements offensifs avec le TPLF qui détient les villes depuis près de deux mois. Le TPLF a admis la prise de contrôle de ces villes par le gouvernement, mais a ensuite déclaré qu’il procédait à des ajustements territoriaux tactiques pour se redynamiser.

Le Premier ministre a servi dans l’armée éthiopienne pendant la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Érythrée et a obtenu le grade de lieutenant-colonel. Une année de combats entre les Forces de défense nationale éthiopiennes et le TPLF et d’autres groupes rebelles a provoqué une crise humanitaire et fait des milliers de morts, tout en déplaçant plus de 2 millions de personnes, selon l’ONU.