Allemagne – Covid-19: Angela Merkel impose un confinement aux non vaccinés

L’Allemagne a décidé de durcir les restrictions visant les personnes non vaccinées contre le COVID-19, leur imposant un quasi-confinement, sans accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture ou de loisirs, a annoncé jeudi Angela Merkel.

Alors que l’épidémie gagne encore du terrain en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé de nouvelles mesures drastiques ce jeudi 2 novembre. L’État a décidé de durcir les restrictions qui visent les personnes non vaccinées contre le Covid-19. Ces nouvelles mesures ont été prises à l’issue d’une réunion entre la chancelière sortante, son successeur Olaf Scholz et les dirigeants des 16 régions du pays. Ils ont également confirmé qu’un projet de loi sur l’obligation vaccinale, à laquelle M. Scholz et Mme Merkel sont favorables, serait soumis au parlement pour une entrée en vigueur en février ou mars.

Les personnes non vaccinées sont déjà soumises depuis plusieurs semaines à des restrictions d’accès à la vie publique mais les règles sont à géométrie variable et ne couvrent pas l’ensemble des régions. Le nouveau dispositif leur interdit sur tout le territoire, l’accès aux bars, restaurants, théâtres, cinémas, salles de spectacle, de sports, mais aussi commerces non essentiels et marchés de Noël.

Ils doivent aussi désormais limiter leurs contacts, à domicile ou à l’extérieur, à deux autres personnes maximum d’un autre foyer. Avant la réunion, le ministre sortant de la Santé, Jens Spahn, avait qualifié le dispositif de « confinement, pour ainsi dire, des personnes non vaccinées ».

L’Allemagne a vacciné 68,7% de sa population et 80% des adultes. De nouvelles restrictions vont également toucher l’ensemble de la population: la fréquentation des grands rassemblements, comme les matchs de football de la Bundesliga, devra être plafonnée à 30% de la capacité d’accueil totale.

Les clubs et boîtes de nuit vont à nouveau fermer dans les zones où le taux d’incidence hebdomadaire dépasse 350, soit neuf régions sur 16, dont la capitale Berlin où la vie nocturne peine à se remettre des précédents verrouillages liés à la pandémie. Si la situation sanitaire se stabilise ces derniers jours, elle reste globalement alarmante, avec des dizaines de milliers de cas supplémentaires chaque jour, une incidence nationale proche de 440 et de nombreux hôpitaux proches de la saturation.

La charge de travail dans les hôpitaux atteint parfois ses limites », a décrit Mme Merkel en présentant les mesures. Elle a appelé à « un acte de solidarité nationale, afin de faire baisser le nombre d’infections ». Parlant d’une situation sanitaire « très, très difficile », Olaf Scholz, qui doit être élu au Bundestag mercredi prochain, a estimé que « la première chose à faire est de convaincre ceux qui ne l’ont pas encore fait de se faire vacciner ».