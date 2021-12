Algérie: le président Abdelmadjid Tebboune annoncé en Tunisie

A l’invitation de son homologue tunisien, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, entame demain, mercredi 15 décembre, une visite d’Etat de 48 heures à Tunis. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité entre les deux peuples frères.

« À l’invitation de son frère, Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame une visite d’Etat de deux jours en Tunisie, à partir de mercredi 15 décembre », annonce la Présidence de la République algérienne dans un communiqué.

D’après la présidence tunisienne, la rencontre entre les deux présidents vise à « renforcer les liens de fraternité et les relations de coopération et de partenariat ainsi que de consolider la concertation et la coordination entre les dirigeants des deux pays sur des questions régionales et internationales d’actualité ». Elle permettra aussi « d’élargir les domaines de coopération à un niveau qualitatif concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leurs peuples ».

Les relations diplomatiques entre l’Algérie et la Tunisie ont connu un nouvel élan en 2021 avec la signature de plusieurs accords de partenariat entre les deux pays. Les accords signés en septembre étaient principalement d’ordre économique.