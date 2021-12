Afrique du sud: un procureur abattu par des hommes armés devant un tribunal

Un jeune procureur a été abattu par des hommes armés devant un tribunal en Afrique du sud, alors que l’homme s’apprêtait à entrer dans le tribunal d’instance d’Umlazi mercredi matin, rapporte IOL.

Selon le porte-parole de la police, le brigadier Jay Naicker, la victime de 36 ans circulait sur Solo Road à Umlazi vers 9 heures du matin lorsqu’elle a été attaquée par des individus armés qui ont bloqué son véhicule avant d’ouvrir le feu sur lui.

« Alors qu’il s’apprêtait à entrer dans le tribunal, un véhicule avec des suspects inconnus a bloqué son véhicule. Deux hommes sont descendus de leur véhicule et ont tiré plusieurs coups de feu vers lui et ont pris la fuite dans leur véhicule. Il a subi de multiples blessures par balle sur le haut du corps et a été déclaré mort sur les lieux », a déclaré le porte-parole de la police.

Selon les informations rapportées par la police, la victime de l’assassinat est un procureur mais son identité n’a pas été donnée. Aussi, aucun mobile n’a encore été trouvé pour ce meurtre qui semble prémédité. « L’Unité d’enquête provinciale a repris l’enquête », a déclaré Naicker.

La criminalité en Afrique du Sud est un problème important, avec un taux de meurtres, attaques à main armée, viols et autres crimes supérieur à la majorité des autres pays dans le monde. Le pays est l’un des plus violents au monde, avec des meurtres en constante augmentation. En 2019-2020, la police a recensé plus de 21.000 cas, +1,4% par rapport à l’année précédente.