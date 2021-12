Addict à Facebook, il recrute quelqu’un pour le gifler dès qu’il se connecte au réseau social (Vidéo)

Accro à Facebook, il a trouvé une solution radicale pour ne plus aller sur le réseau social. À chaque fois qu’il s’y rend, il reçoit une gifle.

Se libérer de l’emprise des réseaux sociaux est un combat difficile. Pour se défaire de son addiction aux réseaux sociaux, un entrepreneur américain a testé une méthode quelque peu brutale.

Une femme payée 8$/heure pour le gifler

Maneesh Sethi perdait beaucoup trop de temps sur Facebook et cela avait un impact non négligeable sur sa concentration et sa productivité. Il passait 19 heures par jour sur les réseaux sociaux. Pour se défaire de cette mauvaise habitude, en 2012, cet entrepreneur américain d’origine indienne a engagé une femme pour travailler à ses côtés et le « surveiller ». Dès qu’il surfait sur Facebook, elle pouvait le gifler. On se demande s’il n’aurait pas mieux fait de bloquer Facebook sur son PC et sur son smartphone. Néanmoins, Monsieur Sethi a choisi la méthode de la gifle.

En réalité, il avait davantage besoin de quelqu’un pour l’encourager et être à ses côtés. Il a donc engagé Kara, une jeune femme payée 8$ de l’heure pour le gifler lorsqu’il déviait de sa tâche. Le principal est sans doute que cela a porté ses fruits et qu’il s’est défait de son addiction aux réseaux sociaux.

Grâce au logiciel RescueTime, celui-ci a pu calculer que sa productivité est passée de 35 à 40% par jour à 98% lorsque Kara était présent à ses côtés pour l’empêcher de surfer sur Facebook. “Honnêtement, la peur de la gifle n’était pas le moteur de la productivité. Ça l’a juste rendu amusant. La vraie raison pour laquelle Kara m’a rendu plus productif est qu’elle a ajouté un élément social à l’écriture”, explique Maneesh. “Lorsque j’ai rédigé les grandes lignes, j’ai demandé son avis. Quand je ne pouvais pas penser à la bonne façon de formuler une phrase, elle était là pour aider. Au lieu d’être une corvée, Kara l’a rendu amusant à écrire.”