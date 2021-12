Actualisation de données foncières à Porto Novo: l’opération lancée dans le 4è et 5è arrondissement

Dans le cadre du projet de modernisation de l’administration foncière (PMAF), il est prévu la collecte et l’actualisation de données foncières dans certaines Communes du pays. A Porto-Novo, le cabinet d’ingénierie topographique et cadastre (CITC) a été retenu pour conduire l’opération.

C’est à travers un communiqué en date du mardi 30 Novembre 2021, que les autorités communales de la ville capitale ont informé leurs administrés sur le lancement dans certains arrondissements de l’opération d’actualisation des données foncières de la ville.

Selon le communiqué, l’opération s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation de l’administration foncière (PMAF). À cet effet, la Mairie a invité les arrondissements concernés par l’opération de collectes de données foncières, à réserver un bon accueil à l’équipe du cabinet « CITC ».

Les populations de Porto Novo qui détiennent des biens fonciers bâtis ou non bâtis dans les 4ème et 5ème arrondissements sont conviés à poser des plaques d’identification sur leurs domaines et à réserver un accueil chaleureux au cabinet CITC pour leur faciliter la mission qui leur est confiée.