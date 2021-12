Abus de fonction et enrichissement illicite: un cadre du trésor condamné à 7 ans de prison

Poursuivi pour abus de fonction, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, un cadre de la direction général du trésor a été condamné ce mardi 7 Décembre 2021 par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à 7 ans de prison ferme.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné le mardi dernier, un agent de la direction générale du trésor a 7 ans de prison ferme, à 375 Millions d’amende et au payement de 125.163.588 francs CFA de dommage et intérêt pour le compte de l’Etat béninois.

A lire aussi: Bénin: Joël Aïvo est victime de mauvais conseils selon le sage Karim da Silva

L’accusé est poursuivi pour les chefs d’accusation d’abus de fonction, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. En plus des peines privatives de liberté et de payement d’amende et de dommage et intérêt, la cour a ordonné la confiscation d’un des immeubles de l’accusé construit dans la Commune d’Abomey Calavi.

Les faits objet de la cause ont été commis alors que l’accusé était receveur des finances du département du Zou. Administrateur de profession, il séjourne en prison déjà depuis 3 ans. Il y est retourné après le jugement de la CRIET pour purger les 4 ans restant.