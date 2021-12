60è session ordinaire de la CEDEAO au Nigéria: les pays membres adoptent « la vision 2050 »

En sa 60è session ordinaire à Abuja, la capitale du Nigéria, le dimanche 12 décembre 2021, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a adopté sa vision 2050. Le nouveau challenge de l’organisation s’articule autour de la paix, la sécurité, et des valeurs démocratiques.

Réunis à Abuja, la capitale du Nigéria, le dimanche 12 décembre, les chefs d’Etat et Gouverneurs des pays membres de la CEDEAO n’ont pas seulement examiné la situation politique au Mali et en Guinée. Ils ont aussi adopté la vision 2050 de l’organisation.

Cet agenda, élaboré “en tenant compte des aspirations profondes des citoyens ouest-africains”, s’articule autour de cinq piliers fondamentaux : Paix Sécurité et Stabilité, Gouvernance et Etat de Droit, Intégration Économique et Interconnectivité, Transformation et Développement inclusif et durable, et Inclusion sociale.

L’objectif, ont indiqué les leaders de la sous-région, est de favoriser l’émergence “d’une Communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales, œuvrant pour un développement inclusif et durable” d’ici à l’horizon 2050.

Des orientations ont été données dans ce sens à la Commission de l’organisation, afin de “diligenter l’élaboration des documents opérationnels” nécessaires à sa mise en œuvre. D’autres questions, liées à l’actualité sociopolitique, économique et sanitaire de la communauté ont été abordées.