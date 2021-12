« 32 ans, veuve et mère d’un enfant de 10 ans, je serai jugée le 19 décembre et j’ai besoin de votre aide »

JAMES GHOST mon mari est un homme très calme, il revient à la maison après le travail, il ne boit pas et ne fume pas. Pendant les vacances scolaires, j’ai reçu la visite de mes sœurs jumelles; elles étaient venues passer les vacances chez moi, accompagnées par notre mère. Maman est partie un mois après.

Tout s’est bien passé, on allait au village de vacances ensemble, on a passé de très belles vacances. Fin août, mes deux sœurs étaient enceintes mais l’auteur de leur grossesse était inconnu. Ma mère était déboussolée, elle ne savait plus quoi faire, elle me disait les petites n’ont que 20 ans et veulent soutenir en décembre. Comment faire pour gérer deux grossesses ?

Qui a enceinté mes sœurs?

La semaine qui a suivie, j’ai commencé mes investigations; je les amenais une à une au restaurant, à des endroits chics mais elles n’ont pas craché le morceau. Elles m’ont tout simplement dit qu’elles sont enceintes de la même personne et en plus c’est quelqu’un que je connais bien. Je cherchais en vain, qui ça peut être ?

Un samedi après-midi, je rentre plus tôt de ma boutique parce que je ne me sentais pas bien et en plus mon fils est avec ses grands-parents, et mon Mari à une cérémonie à Dandji.

Une fois à la maison, je pris un verre d’eau rapidement et m’allongeais sur le sofa. Quelques minutes plus tard, j’entendis des gémissements je me disais que mon mari avait laissé la télévision de la chambre allumée.

J’entre et qu’est-ce que je vois, ma mère en pleins ébats sexuels avec mon mari.

J’ai perdu connaissance et je me suis réveillée à l’hôpital avant de rentrer à la maison deux semaines plus tard. Je leur ai pardonné, et notre vie a repris son cours normal.

Deux semaines plus tard, l’une de mes sœurs m’avoua qu’elle et sa sœur étaient toutes deux enceintes de mon mari et qu’il profitait de mon absence à la maison pour les satisfaire à deux.

Mon Dieu je ne savais plus quoi faire. Mon mari a des relations sexuelles avec ma mère celle qui m’a mis au monde et mes sœurs jumelles, en plus les petites sont enceintes de lui. Tout était si flou autour de moi, je pleurais à chaude larmes comment un être humain peut être aussi méchant? Il me disait pas plus tard que la veille qu’il allait enfermer les garçons qui ont enceinté mes sœurs parce qu’ils ont été inconscients.

Comment je peux vivre aux côtés d’un homme qui m’a fait tant de mal ? Je me posais milles et unes questions.

A son arrivée, j’ai eu une violente dispute avec lui, il ne voulait pas accepter que c’est mal ce qu’il m’a fait; il disait que c’était une erreur ; je devais le pardonner une seconde fois. Une violente altercation naît entre nous deux. Il avait verrouillé la porte de peur que j’alerte les voisins.

Pendant cette altercation violente, j’ai poignardé mon mari et il est mort.

J’ai été déferrée devant le Procureur de Calacot, puis présentée en instruction devant le Juge d’Instruction. Ce dernier, à la fin de l’instruction envoie mon dossier devant le Tribunal en sa session criminelle. Le 19 décembre 2021, je serai conduite devant le Tribunal à LA NUIT DU DROIT pour être jugée.

Je me suis pris le soin de prendre des avocats pour ma défense. Ma belle Famille ne m’a pas soutenu et ont pris aussi des avocats. Mes sœurs ont eu leurs bébés, et elles viennent me voir souvent accompagnées de mon petit garçon.

Venez nombreux me soutenir svp !!! RDV à la Nuit du Droit. Les tickets sont déjà en vente en ligne sur Benin Web TV https://beninwebtv.com/event/eventer/la-nuit-du-droit-proces-simule

NB: « Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. »