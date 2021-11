Violences électorales au Bénin: une quatrième vague de détenus libérée ce lundi

Après la libération le 25 Novembre dernier d’une vingtaine de personnes maintenues en détention suite aux violences électorales, une nouvelle vague de détenus a été libérée ce lundi 29 Novembre.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ordonné ce lundi 29 Novembre 2021, la libération d’une nouvelle vague de détenus politiques. Au total, six (06) nouvelles personnes ont recouvert leur liberté.

A lire aussi: Politique: Selon Richard Ouorou, Patrice Talon ambitionne de réduire le Bénin à sa personne

Comme les personnes libérées dans les précédentes vagues, les six personnes qui ont recouvert leur liberté ce lundi ont été incarcérées et déposées en prison pour des faits de terrorisme et de déstabilisation de l’Etat.

La libération de ces six personnes par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ramène à 51, le nombre de personnes déjà libérées par la juridiction d’exception dans le cadre de la procédure en cours sur les violences électorales.