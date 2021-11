Une compagnie aérienne propose des vols pour uniquement des séances de « jambes en l’air » (Images)

Voulez-vous faire l’amour dans le ciel en allant absolument nulle part ? La compagnie Love Cloud propose de s’envoyer en l’air à 1 600 mètres au-dessus de Las Vegas, pour vous faire entrer dans le petit cercle d’élus qui ont eu un rapport sexuel dans un avion.

Le Mile High Club, c’est le service créé par la société Love Cloud, basée à Vegas au Nevada, État de l’ouest des États-Unis caractérisé par ses casinos et temples du divertissement ouverts 24h/24. Il s’agit d’un service qui aide les assoiffés de fantasmes à s’envoyer en l’air pendant que le pilote les fait voler à 5 280 pieds au-dessus de Las Vegas.

Le Love Cloud est un jet privé que les couples peuvent affréter pour se déplacer sans but au-dessus de Las Vegas pendant qu’ils font l’amour à l’arrière. En d’autres termes, c’est un avion sexuel pour nulle part, et vous pouvez monter à bord pour seulement 995 dollars.

En effet, les vols commencent à 995 dollars pour 45 minutes ou vous pouvez aller plus loin qu’un simple coup rapide et opter pour le vol à 1 495 dollars qui vous permettra de passer une heure et demie dans l’avion, équipé d’un matelas pneumatique à deux places, de draps en satin rouge et d’un oreiller pour les positions sexuelles. Le pilote, quant à lui, explique au New York Post qu’il porte des écouteurs anti-bruit pendant le vol. Une paroi sépare l’habitacle du cockpit. Donc le pilote ne peut pas observer les ébats de la clientèle.

La cabine, équipée d’un lit jumeau, peut apparemment accueillir jusqu’à six personnes en même temps, avec des draps en satin rouge et de ces petits coussins pratiques conçus pour être placés sous les hanches et d’autres parties du corps afin de fournir un soutien et de vous aider à trouver l’angle parfait de pénétration dans diverses positions sexuelles.

À l’atterrissage, un certificat attestant l’appartenance au Mile High Club est délivré. Love Cloud propose en extra pour 300 dollars (285 euros) le transport en limousine, une bouteille de champagne, des roses et des chocolats. De quoi vivre pleinement son expérience à Las Vegas surtout depuis que le territoire américain est, de nouveau, accessible aux voyageurs européens.