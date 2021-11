Un manuscrit d’Albert Einstein vendu aux enchères pour la somme record de 7,6 milliards f CFA

Un manuscrit du célèbre physicien Albert Einstein, dans lequel il préparait sa théorie de la relativité générale, a été vendu aux enchères pour la somme record de 11,6 millions d’euros (7,6 milliards f CFA), mardi à Paris, a constaté l’AFP.

C’est à Paris, ce mardi 23 novembre 2021, qu’un rare manuscrit d’Albert Einstein a été mis aux enchères. 54 pages de papiers d’origines disparates dont 26 écrites de la main du célèbre physicien entre 1913 et 1914. La belle somme de 7,6 milliards f CFA (avec frais) a été allouée à ce manuscrit du célèbre physicien, comme l’a rapporté l’Agence France-Presse. L’ouvrage avait servi au scientifique à préparer sa théorie de la relativité générale.

Albert Einstein bat ses propres records posthumes

« Il s’agit sans nul doute du manuscrit d’Einstein le plus précieux jamais proposé aux enchères », jugeait dans un communiqué Christie’s, chez qui s’est déroulé la vente pour la maison Aguttes. Les précédents records pour un manuscrit d’Einstein étaient de 2,8 millions de dollars (1,6 milliards F CFA) en 2018 pour une lettre sur Dieu, et 1,56 million de dollars (910 million f CFA) en 2017 à Jérusalem pour une lettre sur le secret du bonheur.

Des documents « extrêmement rares »

Après sa théorie de la relativité restreinte, qui lui fit démontrer en 1905 la fameuse formule E = mc2, Einstein commença à travailler à une théorie de la relativité générale. Cette théorie de la gravitation, finalement publiée en novembre 1915, a révolutionné notre compréhension de l’univers. Mort en 1955 à l’âge de 76 ans, Einstein est devenu le symbole du génie scientifique autant qu’une figure pop, avec la célèbre photo de 1951 où il tire la langue.

« Les documents autographes scientifiques d’Einstein de cette période, et plus généralement d’avant 1919, sont extrêmement rares », souligne Christie’s. « Etant l’un des deux seuls manuscrits de travail documentant la genèse de la théorie de la relativité générale qui nous soient parvenus, il est un témoignage extraordinaire du travail d’Einstein et nous permet une plongée fascinante dans l’esprit du plus grand scientifique du XXe siècle », poursuit la maison d’enchères.