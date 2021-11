Un diplomate russe retrouvé mort devant l’ambassade de Russie en Allemagne

Vendredi matin, le corps sans vie d’un diplomate russe a été découvert par la police allemande devant l’ambassade du pays à Berlin.

Un diplomate russe en service à Berlin en Allemagne, a été retrouvé mort devant les locaux de la représentation. Selon les informations, il serait tombé d’une fenêtre. Le journal allemand Der Spiegel rapporte ce 5 novembre, que le corps de l’employé de l’ambassade a été retrouvé le 19 octobre dernier par des passants qui ont alerté la police.

Le magazine Der Spiegel, rapporte également que l’homme décédé était un deuxième secrétaire de 35 ans travaillant à l’ambassade. L’ambassade, citée par cette même source qui évoque un «décès inexpliqué», a précisé ne pas commenter «cet événement tragique pour des raisons éthiques».

Selon les informations, il n’est pas clair si la chute était la cause du décès ou si la personne était décédée avant de tomber. Les services d’urgence arrivés sur les lieux n’ont pas pu réanimer le diplomate. En raison du statut diplomatique de la personne, aucune enquête policière ou autopsie n’a été possible et l’ambassade de Russie a rapatrié le corps.

Des sources du renseignement allemand ont déclaré à Der Spiegel qu’elles soupçonnaient que le diplomate, était en fait un officier infiltré du FSB et était lié à un général de haut rang du FSB. Bellingcat a confirmé, en utilisant des données open source, que le diplomate était le fils du directeur adjoint du deuxième service du FSB et du chef de la Direction de la protection de l’ordre constitutionnel du FSB, le général Alexey Zhalo.