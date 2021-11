Un des puissants avions F-35 britanniques s’écrase en Méditerranée

Les forces aériennes de Grande Bretagne, la Royal Air Force (RAF), ont perdu un avion de chasse F-35 qui a fini sa course dans la méditerranée après que le pilote s’est éjecté en toute sécurité, rapporte l’agence de presse russe RT.

Selon un communiqué du ministère britannique de la Défense confirmant l’accident, un « pilote britannique de F-35 du HMS Queen Elizabeth s’est éjecté lors d’opérations de vol de routine en Méditerranée ce matin ». L’avion s’est écrasé en méditerranée après que le pilote a quitté son siège et l’appareil n’a pas encore été récupéré par l’armée britannique.

Le ministère a indiqué dans le communiqué que le pilote de l’appareil a été secouru en toute sécurité et ramené au porte-avions et une enquête a été ouverte sur l’incident. C’est la première fois qu’un incident du genre a été signalé pour le porte-avions phare du Royaume-Uni, le HMS Queen Elizabeth.

Plus tôt en novembre, le Royaume-Uni a pris livraison de trois chasseurs furtifs F-35, pour un coût de 100 millions de livres sterling pièce, portant le nombre total de la flotte du pays à 24. Le gouvernement britannique a commandé six autres jets, qui devraient arriver l’année prochaine et sept devraient arriver en 2023, dans le but d’avoir 48 F-35 actifs d’ici 2025.

Le HMS Queen Elizabeth – le porte-avions phare du Royaume-Uni – avait à son bord huit F-35 britanniques, ainsi que 10 F-35 américains. Il est récemment revenu en Europe après avoir passé plus de sept mois lors de son voyage inaugural à travers la mer de Chine méridionale et dans la région indo-pacifique.