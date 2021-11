UAC: le Pr Ibrahim Salami prend la tête du Comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politiques

Le nouveau recteur de l’université d’Abomey-Calavi, Félicien Avléssi a nommé l’agrégé de droit public, le professeur Ibrahim Salami au poste du président du Comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politiques. La note de nomination a été prise ce mardi 2 Novembre 2021.

A travers la note de service N°823-2021-UAC/SG/VR-RU/SA portant nomination des membres du bureau du comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politiques de l’université d’Abome-Calavi, le recteur Félicien Avléssi a accordé sa confiance au professeur titulaire de droit public et avocat au barreau béninois, Ibrahim Salami. Cette nomination a été faite au même titre que celle des autres membres du bureau du comité scientifique.

Le bureau du comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politiques constitué de quatre membres est élu pour un mandat de trois ans renouvelable. Le vice-recteur chargé de la recherche universitaire et l’agent comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de ladite note de service qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature.

Les membres du bureau du comité scientifique