Terrorisme: la Chine va s’investir dans le domaine de la sécurité en Afrique

Lors de son discours d’ouverture à l’occasion de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine, le président chinois a annoncé que la Chine va aider l’Afrique dans les domaines de la sécurité et la paix.

Alors que le continent africain est face à un véritable défi lié à la sécurité et la paix, la Chine annonce qu’elle « réalisera pour l’Afrique dix projets dans les domaines de la paix et de la sécurité ». A travers un discours, le président chinois Xi Jinping a assuré que son pays apportera son expertise et sa technologie pour aider l’Afrique à régler ses problèmes de sécurité.

Xi Jinping a indiqué que la Chine « continuera de mettre en œuvre les aides militaires à l’Union Africaine, soutiendra les pays africains dans leurs efforts visant à préserver la sécurité régionale et à lutter contre le terrorisme par eux-mêmes, mènera des exercices conjoints et des formations sur place entre les forces de maintien de la paix chinoises et africaines, et développera la coopération en matière de contrôle d’armes légères et de petit calibre ».

Même si les dix projets à mettre en œuvre ne sont pas détaillés, il est clair qu’une aide de plus dans la mise en place d’un système de sécurité fiable et efficace en Afrique est la bienvenue. Aussi, face au défi du terrorisme dans le Sahel, l’apport chinois pourrait varier les stratégies et aider les armées locales à se renforcer tant en matière de formation qu’en termes d’armement de dernière génération.