Tension avec l’Algérie: Emmanuel Macron «regrette les polémiques générées par ses propos»

Un responsable français a indiqué mardi, que le président Emmanuel Macron regrette les incompréhensions des propos qu’il a tenus à propos de l’Algérie. Un discours qui intervient alors que les tensions entre les deux pays sont toujours aussi vives.

L’Algérie a rappelé son ambassadeur en France et a fermé son espace aérien aux avions français de l’opération antiterroriste au Sahel. Des décisions radicales qui sont issues de la colère algérienne après des propos qualifiés d’inacceptables du président Emmanuel Macron. Le Français s’était demandé lors d’une rencontre avec des algériens à Paris, s’il y avait eu une nation algérienne avant la domination coloniale française, et que le « système politico-militaire » de l’Algérie avait réécrit l’histoire de sa colonisation sur la base « d’une haine de La France ».

Plusieurs semaines après ces événements, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré samedi qu’il ne ferait pas le premier pas pour apaiser les tensions. Dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel, il a indiqué que Macron avait « ouvert un vieux conflit de manière complètement ridicule ». La relation entre les deux pays est marquée par le traumatisme de la guerre d’indépendance de 1954-1962 au cours de laquelle le pays d’Afrique du Nord s’est séparé de la France, et aussi de milliers d’Algériens ont été tués.

Paris semble essayer de calmer les relations avec son ancienne colonie. Alors qu’elle avait invité Tebboune à la conférence sur la Libye prévue pour vendredi, un responsable présidentiel français a déclaré qu’Alger était un acteur clé dans la région et que Macron souhaitait qu’il y assiste. Il a également indiqué que Macron regrettait que la tournure qu’a suscité ses propos.

« Le président regrette les polémiques et les malentendus générés par les propos rapportés et j’ajouterai que le président Macron a le plus grand respect pour la nation algérienne, son histoire et la souveraineté de l’Algérie », a déclaré le responsable. « Il est fortement attaché au développement de nos deux pays de manière bilatérale au profit des populations algérienne et française, et aussi pour relever le grand défi régional, à commencer par la Libye », a-t-il ajouté. Cependant, l’Algérie exige que Macron présente ses excuses mais cela a été exclu par le dirigeant français.