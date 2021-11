Sommet sur le climat COP26: le président mexicain dénonce «l’hypocrisie» des dirigeants

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, n’a pas été tendre avec les chefs d’Etat du monde en ce qui concerne le sommet sur le climat. A la tribune de l’ONU, il a dénoncé leur « hypocrisie » en ce qui concerne les causes profondes de la crise climatique.

Les plus grandes personnalités économiques et politiques du monde sont réunies à Glasgow cette semaine pour la COP26, qui vise à forger un nouvel accord climatique ambitieux. Les chefs d’Etat de la planète entendent ainsi tenter de lutter contre les changements climatiques et sauver la planète. Cependant, le président mexicain Lopez Obrador, a comparé avec dédain le sommet au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, connu pour ses prix exorbitants et le fait de remuer le menton de l’élite.

« Ces sommets ressemblent à ceux de Davos », a déclaré Lopez Obrador, parmi les chefs d’État qui ont choisi de ne pas assister à la COP26, décrivant les participants au WEF comme « des technocrates et des néolibéraux ». Les pays les plus puissants du monde « augmentent leur production de carburant, en même temps qu’ils organisent des sommets pour la protection de l’environnement », a-t-il déclaré. « Et puis ils arrivent dans des avions privés », ajoute le dirigeant de gauche mexicain.

« Assez d’hypocrisie et de mode. Nous devons lutter contre les inégalités massives et monstrueuses qui existent dans le monde, c’est ce que je dirai à l’ONU ». Il doit se rendre à New York la semaine prochaine alors que le Mexique prend la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU. « Si nous voulons protéger l’environnement, nous devons prendre des décisions, agir et pas seulement parler », a-t-il déclaré, saluant la décision du grand producteur de pétrole mexicain d’investir 1,3 milliard de dollars par an dans le reboisement.