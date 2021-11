Sommet Afrique – USA: Joe Biden se prépare à tourner la page « pays de merde »

Le président américain Joe Biden prévoit d’organiser un sommet avec les dirigeants africains pour renforcer les liens des États-Unis avec le continent, a annoncé vendredi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le gouvernement Joe Biden veut tourner, du moins, fait semblant de tourner la page Donald Trump. Le nouveau Président américain qui n’est pas encore arrivé en Afrique prévoit d’organiser un sommet avec les dirigeants du continent noir pour renforcer les liens.

«Le président Biden à l’intention d’accueillir un sommet avec les responsables américains et africains pour mener une politique diplomatique de haut-niveau (…) qui permettra de transformer les relations et de rendre une coopération efficace possible», a affirmé le chef de la diplomatie américaine lors d’un discours à Abuja, la capitale du Nigeria.

M. Blinken, qui effectue sa première visite en Afrique subsaharienne en tant que secrétaire d’État, n’a pas précisé la date de ce sommet. Cette initiative intervient à un moment où la Chine renforce un peu plus sa présence sur le continent africain, et tiendra ce mois une réunion majeure au Sénégal, pays ouest-africain où, M. Blinken se rendra plus tard vendredi.

Son prédécesseur Donald Trump n’a pas mis les pieds en Afrique pendant son mandat et a qualifié certains Etats de « pays de merde ». “Pourquoi est-ce qu’on voudrait des Haïtiens chez nous ? Pourquoi vouloir tous ces Africains chez nous ? Pourquoi est-ce qu’on voudrait avoir chez nous tous ces gens venus de pays de merde ?” avait déclaré Donald Trump, lors d’une réunion avec des parlementaires à la Maison-Blanche au sujet de l’immigration. Le président américain s’est laissé aller à des mots insultants, parlant de “shithole countries”. Littéralement, shithole signifie “trou à merde” et désigne vulgairement les toilettes, et par extension des endroits paumés, des “trous à rats”.