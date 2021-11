Solutions aux crises en Afrique: Faure Gnassingbé se rend chez Denis Sassou Nguesso

Pour une nouvelle fois cette année, le président togolais Faure Gnassingbé s’est rendu au Congo pour une visite officielle. A Brazzaville où, il séjourne depuis mercredi, il a échangé avec son hôte, Denis Sassou Nguesso sur des sujets d’intérêt bilatéral et continental.

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé effectue depuis mercredi une visite de travail de 48h en République du Congo. Le leader togolais a été accueilli à son arrivée à Oyo (400 km de Brazzaville), par son homologue Denis Sassou Nguesso.

Au menu des activités présidentielles, la coopération bilatérale, ainsi que des questions d’actualités continentales et internationales. « La volonté affichée par le Congo et le Togo durant ces cinq dernières années de dynamiser davantage leur coopération se matérialise par les rencontres entre les Présidents Faure Gnassingbé et Denis Sassou-N’Guesso », a écrit la Présidence congolaise ajoutant que les discussions entre les deux hommes leur ont permis d’avoir des échanges de vue approfondis sur des sujets d’intérêts communs qui ont porté sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales.

Les deux chefs d’Etat ont également abordé la crise en Libye. Ils ont salué les conclusions de la conférence internationale tenue le 12 novembre dernier à Paris en France et ont ensuite évoqué les stratégies communes de la lutte sanitaire contre la Covid-19 en Afrique. Le Togo et le Congo, liés par des accords de partenariat, entretiennent d’excellentes relations dans divers domaines.