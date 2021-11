Sierra Leone: au moins 92 morts dans l’explosion d’un dépôt de carburant à Freetown

Vendredi soir, au moins 98 personnes ont été tuées dans l’explosion d’un dépôt de carburant à Freetown, la capitale du Sierra Leone.

L’explosion d’un dépôt de carburant a provoqué la mort d’au moins 92 personnes dans la zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, en Afrique de l’Ouest, selon le vice-président, Mohamed Juldeh Jalloh, qui s’est rendu sur place, samedi 6 novembre. Un membre de la Croix-Rouge a précisé que les opérations de secours se poursuivaient.

#BREAKING | At least 91 people have died after oil tank explosion in #SierraLeone's capital, #Freetown : according to authorities in the #West #African country.



Footage broadcast by local media outlets showed badly charred bodies in the streets surrounding the tanker. pic.twitter.com/B4pxFFGcjC