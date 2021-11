« Si Alassane Ouattara nous demande d’intégrer le gouvernement, nous sommes prêts », Pascal Affi N’Guessan

Le parti créé dans les années 1980 par Laurent Gbagbo est sur le point d’entrer dans le gouvernement ivoirien si l’occasion lui était offerte. C’est ce que déclare Pascal Affi N’Guessan, actuel président du Front populaire ivoirien (Fpi).

Le parti créé par l’ex-président Laurent Gbagbo et aujourd’hui présidé par Pascal Affi N’Guessan est fatigué de rester dans l’opposition. Désormais seul aux commandes du FPI, que l’ancien président a fini par lui abandonner, Pascal Affi N’Guessan est convaincu qu’une entrée au gouvernement ivoirien est utile pour la réconciliation nationale et l’avancement de la Côte d’Ivoire.

« Nous sommes à l’heure actuelle résolument dans l’opposition. Mais nous sommes ouverts à tout ce qui peut faire avancer la Côte d’Ivoire, tout ce qui permet d’apaiser l’environnement national, de construire la démocratie, de résoudre les questions des divisions et de promouvoir la réconciliation nationale. », a déclaré le président du FPI sur RFI, mercredi 17 novembre 2021.

Ex-compagnon de route de Laurent Gbagbo dont il a notamment été le Premier ministre d’octobre 2000 à mars 2003, Pascal Affi N’Guessan préside actuellement le Front populaire ivoirien, une responsabilité conquise de haute lutte et devant la justice, d’abord en décembre 2014 quand la justice ivoirienne a invalidé la candidature de Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle de 2015, à la suite d’une plainte déposée par Pascal Affi N’Guessan, ensuite en avril 2015 quand la même justice ivoirienne l’a confirmé dans sa fonction de président du FPI tout en interdisant à Aboudramane Sangaré et ses soutiens (Simone et Michel Gbagbo entre autres) d’utiliser le nom et le logotype du parti.