Sénégal: Ousmane Sonko à la conquête de la mairie de Ziguinchor

Figure de proue de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko qui ne cache plus ses intentions pour la présidentielle de 2024, a déclaré sa candidature à la mairie de Ziguinchor, lors de son meeting dans cette ville de plus de 205 294 habitants. La bataille sera certainement rude, puisqu’en face, le président des Pastef-Les Patriotes aura deux challengers de taille.

En 2022, Ousmane Sonko sera en lice pour les élections municipales. L’inspecteur des impôts et domaines va tenter de rafler la mairie de Ziguinchor. L’information a été donnée par Sonko lui-même, lors de son meeting à Ziguinchor le samedi 30 octobre 2021. Dans la course, Ousmane Sonko va devoir affronter le maire sortant, Abdoulaye Baldé et Benoît Sambou, candidat de la coalition Benno bokk Yaakaar (Bby).

Cette candidature du leader des Pastef-Les Patriotes a certainement été suscitée par les résultats probants obtenus lors de la présidentielle de février 2019. En effet, Ousmane Sonko était arrivé en tête des suffrages exprimés dans le département de Ziguinchor. Terminé 3ème pour le compte de la présidentielle au plan national, Ousmane Sonko compte sur son électoral pour ravir la vedette à ses potentiels adversaires en 2022, avant la bataille présidentielle de 2024.