Sénégal: libéré après son arrestation, Ousmane Sonko tacle Macky Sall

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko n’a pas duré aux mains des forces de l’ordre de Dakar. Arrêté mercredi, alors qu’il accompagnait Barthélémy Dias au tribunal, il a été libéré au même titre que Malick Gackou, plus tard dans la journée.

Après avoir recouvré sa liberté, Ousmane Sonko s’est adressé à la presse dans la nuit du mercredi, en compagnie de ses collègues opposants. Le président du Pastef-Les Patriotes, est revenu sur son arrestation et s’en est pris au président Macky Sall. « Nous sommes des partisans de paix. Rien ne peut se faire sans la paix », a déclaré Ousmane Sonko.

« Ceux qui parlent de guerre, de guérilla, d’insurrection, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Nous ne pouvons pas être aujourd’hui des prétendants à la magistrature suprême et n’avoir que ce pays parce que nous ne détenons autre nationalité que la nationalité sénégalaise et nous en sommes extrêmement fiers (…) », a-t-il fait savoir.

Pour qu’il y ait paix, poursuit Ousmane Sonko, il faut que les acteurs jouent la carte de la paix. Et Macky Sall n’a jamais joué cette carte. « L’homme connait que le rapport de force et la violence », a-t-il regretté. « S’il (Macky Sall) pense qu’il va continuait à liquider des hommes politiques, à truquer les élections ou se préfabriquer des victoires techniques, il se trompe lourdement. Cela relève du passé parce que nous ne l’accepterons plus », ajoute Sonko.

Ousmane Sonko a été arrêté mercredi, alors qu’il accompagnait en cortège, Barthélémy Dias au palais de justice où, il devait répondre en appel avec d’autres prévenus de la mort d’un homme abattu par balle en 2011 dans un contexte de violence politique, quand ils ont été arrêtés.

Peu avant l’arrestation, Sonko a alerté l’opinion publique à travers un message posté sur sa page Facebook : « Bis repetita. Depuis ce matin, s’exprime une deuxième fois le paradoxe sénégalais : un citoyen convoqué par la justice est empêché, par les forces de sécurité, d’y déférer. La traque dans les rues de Dakar n’honore pas la République« , a-t-il écrit. Son arrestation en mars, avait engendré des manifestations qui ont fait une dizaine de morts dans le pays.