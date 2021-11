Sénégal: arrestation des opposants Ousmane Sonko et Barthélémy Dias à Dakar

Les deux figures de proue de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, ont été interpellées ce mercredi, à Dakar, lors de troubles sur la route du tribunal où M. Dias devait comparaître.

Ousseynou Ly, porte-parole du Pastef, parti de Ousmane Sonko, a annoncé cet après-midi, l’arrestation du président du parti et de l’opposant Barthélémy Dias, candidat à la mairie de Dakar en janvier 2022. Selon les informations parvenues à notre rédaction, Ousmane Sonko accompagnait en cortège, Barthélémy Dias au palais de justice où, il devait répondre en appel avec d’autres prévenus de la mort d’un homme abattu par balle en 2011 dans un contexte de violence politique, quand ils ont été arrêtés.

Pour l’heure, le motif de leur interpellation ni là où, ils ont été conduits par les forces de l’ordre, n’ont pas été déclarés, mais il faut souligner que la progression de leur convoi à travers les rues de Dakar avait donné lieu à des affrontements entre sympathisants des deux hommes et forces de l’ordre.

En mars dernier, l’arrestation de Ousmane Sonko alors, qu’il se rendait au tribunal pour répondre à une convocation a engendré des manifestations dans le pays. Les contestations qui ont duré plusieurs jours, ont fait une dizaine de morts. Des pillages et des affrontements entre police et manifestants ont été enregistrés. Interpellé par le médiateur de la République, le chef de l’Etat Macky Sall, a prononcé un discours dans lequel il a appelé au calme et à la retenue, rassurant la jeunesse, qu’il a invité à faire preuve de patriotisme.