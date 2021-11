Sénégal: 3 morts et des blessés dans l’accident du convoi d’Ousmane Sonko

Le convoi qui a accompagné Ousmane Sonko dans la ville de Zigunchor a fait un accident mortel sur le chemin de retour. Trois personnes sont mortes et 3 autres sont blessées.

« De retour de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment nous déplorons deux décès et quatre blessés. Nous sommes meurtris mais acceptons la volonté divine », écrit Ousmane Sonko. « Nous les pleurons en pensant surtout à leurs familles. O Seigneur, O Seigneur, enveloppe les de ton Pardon et ta Miséricorde », ajoute Ousmane Sonko.

On apprend également qu’une troisième victime s’en est allée. « L’infatigable Ibrahima Fall est parti avec deux vaillants membres de notre securité Ama Ndao alias Fifty et Moussa Camara », renseigne El Malick Ndiaye, un cadre de Pastef. Dans une note, Macky Sall a exprimé sa compassion et présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident et au Pastef. « J’exprime ma compassion suite au terrible accident de la route, survenu à quelques kilomètres de Nioro. Je présente mes condoléances aux familles des 3 personnes décédées, au parti Pastef et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a Twitté le chef de l’État.

Lors de son meeting à Ziguinchor le samedi 30 octobre 2021, Ousmane Sonko a déclaré officiellement, sa candidature à la mairie de la ville. L’élection municipale est prévue pour janvier 2022.