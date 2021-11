Santé: le Bénin désormais doté d’une Société de Pathologie Infectieuse et Tropicale

Le Bénin dispose désormais d’une Société de Pathologie Infectieuse et Tropicale. Dénommée Société Béninoise de Pathologie Infectieuse et Tropicale (SOBEPIT), elle a vu le jour ce samedi 27 novembre 2021 à l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi, au cours d’une Assemblée générale constitutive tenue par des professionnels intervenant dans le domaine de l’infectiologie.

Il existe désormais au Bénin une Société de Pathologie Infectieuse et Tropicale et c’est le Professeur Angelo Cossi Attinsounon, qui a été choisi pour y présider. Cette Organisation été créée à l’issue d’une Assemblée générale, au cours de laquelle, ses statuts et règlement intérieur ont été approuvés.

Le Bénin aussi paradoxale que cela puisse paraître ignore ce qu’est l’infectiologie, et pourtant les maladies infectieuses continuent d’être les principaux problèmes de santé que nous avons. C’est la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. C’est donc vous dire que chaque minute, au moins un béninois meurt à cause d’une infection. Quand on a un ennemi aussi redoutable, aussi tueur, ça nécessite plus d’organisation, plus de stratégies.

Professeur Angelo Cossi Attinsounon