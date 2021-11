Sanglante attaque au Niger: plusieurs dizaines de morts à Tilaberie

Plusieurs personnes ont été tuées dans une attaque dans le nord du Niger, rapporte l’AFP citant une source sécuritaire.

Selon les informations, au moins une quarantaine de personnes sont tombées sous le feu d’hommes armés qui ont pris d’assaut un poste avancé des forces de défense du Niger dans la zone de Tilaberie. L’AFP citant sa source indique que l’attaque a eu lieu dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 novembre 2021.

Pour l’heure aucun autre détail de cette attaque n’a filtré et les autorités du pays n’ont pas encore donné de confirmation. On ne sait pas non plus si les personnes tuées sont des soldats ou des civils ou des terroristes. La région de Tilaberie est très souvent la cible d’assaillants qui attaquent régulièrement les civils et les positions militaires depuis plusieurs années. Elle est située dans la fameuse « zone des trois frontière » (Mali, Niger, Burkina Faso), où sont concentrés les terroristes et où les forces militaires n’arrivent pas a assurer la sécurité.

Le Niger est en proie à des attaques répétées dans le nord et dans le centre depuis que l’insurrection islamiste qui a envahi le Mali voisin, a progressivement atteint le pays sahélien. Plusieurs centaines de civils et de militaires ont été tués par les assaillants islamistes liés à Al Qaida et à Daech, des années durant. Les forces françaises déployées au Mali intervienne