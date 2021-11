Sanctions contre le Mali: l’Union Européenne va emboîter le pas à la CEDEAO

L’Union Européenne travaille sur une possibilité d’adopter des mesures restrictives contre les autorités maliennes, a déclaré le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, lors de son point de presse, ce lundi 8 novembre 2021.

Dimanche 7 novembre, la CEDEAO a décidé du durcissement des sanctions contre la junte militaire au pouvoir au Mali. L’organisation sous-régionale a exigé la tenue à bonne date de la présidentielle et a entériné des mesures restrictives contre les autorités maliennes. Au lendemain de ce sommet extraordinaire, l’Union Européenne a annoncé son soutien à la CEDEAO.

La France, comme l’ensemble de ses partenaires de l’Union européenne, soutient l’action de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Mali, a déclaré ce lundi, le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères. « Conformément aux conclusions du Conseil des affaires étrangères du 18 octobre 2021, l’Union européenne travaille actuellement à la possibilité d’adopter des mesures restrictives, en soutien aux efforts déployés par la CEDEAO contre ceux qui entravent la mise en œuvre de la transition. Le Conseil des affaires étrangères reviendra sur ce point le lundi 15 novembre 2021 ».

L’affaire Wagner n’a pas été oubliée lors de ce point de presse. Le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, est revenu sur ce dossier qui aura marqué les relations entre Paris et Bamako de sales souvenirs. « Tout comme l’Union européenne et la CEDEAO, la France a exprimé à plusieurs reprises sa vive préoccupation face aux discussions en cours entre les autorités maliennes de transition et la société militaire privée Wagner », rappelle le ministère.