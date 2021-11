Sahel: vers l’union Burkina – Mali contre le terrorisme?

Le Mali a appelé le Burkina Faso à une synergie d’action contre le terrorisme qui est devenu un problème capital pour les deux pays. Pour le Premier ministre malien, Choguel Maïga, vaincre le terrorisme au Sahel, passera par la fédération des efforts entre les pays membres.

L’attaque d’Inata qui a fait une trentaine de morts au Burkina Faso a suscité la colère de la population qui s’est faite entendre dans les deux plus grandes villes du pays à savoir Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le mardi 16 novembre 2021. Des manifestations pour dénoncer le contexte sécuritaire dégradant du pays ont été notées dans ses différentes villes. Très touché par le drame qui a frappé son pays voisin, le Mali a présenté ses condoléances les plus attristées aux pays des hommes intègres.

Les autorités maliennes ont également fait savoir que Bamako et Ouagadougou doivent développer plus leur coopération militaire en mutualisant les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Il s’agit selon le Premier ministre malien, de renforcer et soutenir les forces armées des deux pays à faire efficacement face au mal. « C’est ensemble que nos deux peuples pourraient venir à bout du terrorisme », a déclaré le premier ministre malien Choguel Maïga.

A Ouagadougou, pas de commentaire pour l’instant sur la requête des autorités bamakoises. Le Burkina Faso traverse une période qui donne de l’insomnie au président Roch Kabore qui doit dans le même temps, faire face à l’opposition et la crise sécuritaire.