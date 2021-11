Sahel – Opération Koundalgou 4: 5 bases et une trentaines de présumés terroristes neutralisés

Une opération anti-terroriste conjointe dénommée Koundalgou 4 Zone 2 entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo s’est déroulée du 21 au 27 novembre 2021, a annoncé ce mardi, le ministre burkinabé de la Sécurité, Maxime Koné. Plusieurs bases et de présumés terroristes ont été neutralisés au cours de l’opération.

En conférence de presse ce mardi, le ministre burkinabé de la Sécurité, Maxime Koné, est revenu sur l’opération conjointe dont la phase 4 a été lancée dans la semaine dernière. Lancée par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, l’opération s’est déroulée dans les régions des Cascades, du Centre-sud, du Centre-ouest, du Sud-ouest et du Centre-est du Burkina Faso. L’offensive a permis de neutraliser une trentaine de présumés terroristes et 5 bases.

53 armes à feu, des explosifs, 144 moyens roulants (7 véhicules, 14 motos), … ont été récupérés au cours de cette opération à l’issue de laquelle, au moins 300 suspects ont été interpellés.

Pour rappel, les opérations Koudanlgou sont la concrétisation de l’Initiative d’Accra signée en 2017 par quatre pays de la sous-région (auxquels se sont ajoutés d’autres), afin de riposter contre l’insécurité grandissante et la montée de l’extrémisme violent. L’année dernière, près de 170 personnes avaient été interpellées lors des manœuvres.