Restitution des œuvres par la France: enfin, le Bénin récupère ses 26 trésors royaux

Le Bénin et la France ont signé ce mardi 09 novembre 2021 l’acte de transfert de propriété des 26 trésors royaux pillés pendant la période coloniale au Dahomey. La cérémonie a été présidée par le président béninois Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron à l’Elysée. L’acte a été signé par Jean Michel Hervé Abimbola et Roselyne Bachelot, ministres de la Culture des deux pays.

Patrice Talon, Jean Michel Hervé Abimbola et Aurélien Agbénonci peuvent maintenant rentrer au bercail avec les 26 biens culturels du Bénin, restitués par la France après les avoir gardé pendant 130 ans, depuis le pillage orchestré par les soldats d’Alfred Amédée Dodds lors de la période coloniale. Ils avaient emporté des milliers de biens culturels dont le trône du roi Behanzin, des statues anthropomorphes représentant les derniers rois d’Abomey, Ghézo, Glélé, Behanzin.

Signature de l'acte de transfert de propriété des 26 @Tresors_R_Benin entre le Bénin 🇧🇯 représenté par le #MTCA @TourismeBenin_ Jean-Michel ABIMBOLA et la France 🇫🇷 représentée par @R_Bachelot en présence des Présidents @PatriceTalonPR et @EmmanuelMacron. #TresorsRoyauxBenin pic.twitter.com/iLjZJUn6jD — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) November 9, 2021

Le processus de restitution a duré près de trois (03) après l’échec de la première demande formulée en 2016. Cette première demande avait été rejetée par Manuel Valls, qui était ministère français des Affaires étrangères sous la présidence de François Hollande. Il avait évoqué le principe d’inaliénabilité » pour opposer un fin de non-recevoir.

Il y a eu renversement de situation à l’arrivée d’Emmanuel Macron qui a exprimé sa volonté de procéder à la restitution des biens culturels africains détenus en France. C’est ainsi que le processus de restitution des 26 œuvres béninoises a été enclenchée par le vote d’une loi spéciale qui définit les termes de la restitution.

Patrice Talon insatisfait…

Dans son discours, le président Emmanuel Macron est revenu sur le long parcours ayant abouti à la restitution des 26 œuvres. Il a félicité le courage de Patrice Talon, qui a fermement fait la demande et a tenu dur jusqu’à la concrétisation. « Elles (les 26 œuvres) sont désormais à l’aéroport, prêtes à repartir avec vous, Monsieur le président, vers leur pays, vers le peuple béninois », a déclaré le président français.

Le président Patrice Taon est content de rentrer avec les 26 ouvres, mais sa satisfaction n’est pas totale. « Il est regrettable que cet acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. Comment voulez-vous, qu’à mon départ d’ici avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total alors que le dieu GOU, la tablette du FÂ, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guèdègbé, continuent d’être détenus ici en France au grand dam de leurs ayants droit ? », a-t-il demandé.

Malgré son insatisfaction, le président béninois n’a pas manqué de remercier toutes les personnes qui se sont activement impliquées dans le processus de restitution des biens culturels. Pour lui, cette restitution est une première étape qui ouvre la voie au retour des autres trésors joyaux encore détenus en France.

🔴Le Point de presse des Présidents @PatriceTalonPR 🇧🇯 et @EmmanuelMacron 🇨🇵 en direct de l' @Elysee ce mardi 9 novembre 2021 au terme de la signature de l’acte de transfert de propriété des @Tresors_R_Benin. — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) November 9, 2021

Le Bénin prêt à accueillir ses biens culturels

Le Bénin a pris les dispositions idoines pour la réception et la conservation des 26 trésors royaux attendus à Cotonou ce mercredi 10 novembre 2021. Le gouvernement rassure : « Dans cette perspective, le compte rendu d’étape des démarches et formalités substantielles à accomplir révèle que notre pays a pris toutes les dispositions, aussi bien aux plans juridique, infrastructurel qu’en matière de renforcement de capacités des conservateurs et spécialistes du patrimoine ».

Une fois à Cotonou, les 26 œuvres seront gardés au Palais de la Marina pendant environ deux (02) mois. Il va s’en suivre une exposition ouverte au public, avant le transfert des objets culturels au musée de Ouidah et après au musée d’Abomey, leur destination finale.

Liste des 26 œuvres culturelles attendues à Cotonou

