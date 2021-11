Restitution de trésors royaux: Patrice Talon en France pour les derniers détails

Le président Béninois Patrice Talon s’est envolé pour la France ce dimanche 07 novembre 2021. Ce voyage s’inscrit dans le cadre de la restitution de 26 œuvres culturels au Bénin par la France. Il est attendu à l’Elysée demain mardi 09 novembre pour la signature de l’acte de transfert.

Le retour au bercail de 26 trésors royaux du Bénin, pillés lors de la période coloniale, se précise. Les derniers détails de ce long processus de restitution s’achèveront ce mardi. De sources concordantes, le président Béninois s’est envolé pour la France ce dimanche pour la signature de l’acte de restitution, dernière étape avant l’embarquement des objets culturels.

Le Bénin sera représenté à cette cérémonie par son Président, le ministre du tourisme, de la culture et des arts et le ministre des affaires étrangères et de la coopération. Après la signature de l’acte de transfert de propriété, les trésors royaux seront accueillis à Cotonou le 10 novembre à 16 heures.

Une exposition au Palais de la Marina

Une fois à Cotonou, les 26 œuvres seront gardés au Palais de la Marina pendant environ deux (02) mois. Il va s’en suivre une exposition ouverte au public, avant le transfert des objets culturels au musée de Ouidah et après au musée d’Abomey, leur destination finale.

Les 26 œuvres culturelles attendues à Cotonou se présentent comme suit :

Représentation probable du Roi Guézo – Boccio

71.1893.45.1

Statue lion du Roi Glélé – Boccio de Sossa Dede

71.1893.45.2

Représentation du Roi Béhanzin – Boccio de Sossa Dede

71.1893.45.3

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.4

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.5

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.6

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.7

Siège royal

71.1893.45.8

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.1

Calebasses royales gravées d’Abomey, prise de guerre dans les palais royaux

71.1895.16.2.1-2

Asen Hotagati

71.1895.16.3

Asen de Béhanzin de l’atelier Lanmandoucelo Aïssi

71.1895.16.4

Asen du palais royal incomplet

71.1895.16.5

Asen du palais royal incomplet de l’atelier Hountondji

71.1895.16.6

Trône du roi Glèlè

71.1895.16.7

Trône du roi Ghézo

71.1895.16.8

Asen à la panthère de l’atelier Hountondji

71.1895.16.9

Fuseau

71.1895.16.10

Métier à tisser

71.1895.16.11

Pantalon de soldat

71.1895.16.12

Kataklè

71.1895.16.13

Tunique de soldat

71.1895.16.14

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.15

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.16

Asen du Palais royal incomplet

71.1895.16.17

Sac en cuir

71.1895.16.18