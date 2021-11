Rencontre annoncée entre le Pape François et Emmanuel Macron

Pour une deuxième fois depuis son accession au pouvoir, le président Français Emmanuel Macron sera reçu par le Pape François. La rencontre prévue entre les deux personnalités aura lieu le vendredi 26 novembre 2021, à Rome, la capitale de l’Italie.

Après Joe Biden, président des États-Unis ou encore Narendra Modi, Premier ministre indien qui ont profité de leur présence à Rome, à l’occasion du G20 qui s’est tenu fin octobre, pour rendre visite au Pape François, Emmanuel Macron sera, à son tour, reçu par le Souverain Pontife le vendredi 26 novembre à Rome. L’information a été annoncée ce jeudi, par l’Elysée.

Mais avant de se rendre en Italie, Emmanuel Macron sera à Zagreb les 24 et 25 novembre pour «la première visite officielle d’un président français en Croatie depuis l’indépendance du pays» en 1991. Ce déplacement «donnera lieu à la signature d’un partenariat stratégique et de l’accord entre gouvernements finalisant la fourniture de Rafale à la Croatie»

À Rome, où il arrivera le 25 novembre, le président signera avec les dirigeants italiens le traité du Quirinal, «qui favorisera la convergence des positions françaises et italiennes, ainsi que la coordination des deux pays en matière de politique européenne et étrangère, de sécurité et de défense, de politique migratoire, d’économie, d’enseignement, de recherche, de culture et de coopération transfrontalière», a indiqué l’Élysée.