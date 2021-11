RDC: l’épidémie de la rougeole se généralise

L’épidémie de la rougeole a été officiellement déclarée ce vendredi, au Maniema, une province située au centre-est de la République Démocratique du Congo. Le gouverneur de la Province appelle les populations à la vigilance et à se rendre dans les centres de santé en cas d’apparition des symptômes liées à la maladie.

Depuis le début de l’année, la République Démocratique du Congo (RDC), fait face à la flambée des cas de la rougeole. En octobre, les autorités du pays ont annoncé avoir détecté l’épidémie de la rougeole à Kinshasa, la capitale du pays. Depuis, l’épidémie ne régresse pas. Ce vendredi, le gouverneur de la province de Maniema a déclaré officiellement la présence de la maladie sur son territoire. Sa déclaration a été faite à la suite des confirmations des échantillons envoyés à l’Institut national des recherches biomédicales (INRB).

« Depuis la dixième semaine de l’année 2021 la zone de santé de Kunda dans le territoire de Kasongo a déjà notifié 458 cas et 17 décès dus à la rougeole. Après analyse effectuée par l’INRB sur les échantillons prélevés dans l’air de santé de Bikenge au cours de la 42ème semaine, l’épidémie a été confirmée. Eu égard à ce qui précède, nous déclarons l’épidémie de la rougeole dans la province du Maniema et sollicitons l’appui du gouvernement central, des partenaires au développement et humanitaires pour lutter efficacement contre cette épidémie », a indiqué le gouverneur Affani Idrissa.

Dans son adresse, l’autorité de la province de Maniema a appelé les populations à la vigilance et à se faire consulter dans les centres de santé en cas d’apparition des signes de la maladie dont la fièvre. Notons que cette épidémie prend de l’ampleur en RDC, alors que les infirmiers d’Etat sont en grève depuis 3 mois.