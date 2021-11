RDC: des hommes armés prennent le contrôle de deux villages dans l’Est du pays

Au moins deux villages dans l’Est de la République démocratique du Congo, ont été pris par des hommes armés dans la nuit du< dimanche à lundi. Selon un responsable local et un groupe d’activistes, les assaillants contrôlent désormais les localités.

Selon un rapport de The Globe and Mail, deux villages Tshanzu et Runyoni, dans l’est de la RDC situés près de la frontière avec l’Ouganda et le Rwanda, sont désormais sous contrôle d’hommes armés qui ont envahi les localités en attaque nocturne dimanche. L’assistant de l’administrateur du territoire de Rutshuru, le lieutenant-colonel Muhindo Luanzo, a accusé le groupe rebelle du M23 d’être l’auteur de l’attaque. Il a indiqué que les assaillants ont attaqué en même temps, les deux villages vers 23 heures dimanche soir.

The Globe and Mail rapporte que Tshanzu et Runyoni, étaient les derniers bastions du M23 avant d’être chassés par les forces congolaises et des Nations Unies en Ouganda et au Rwanda en 2013. Depuis lors, des efforts régionaux ont été déployés pour démobiliser les combattants, mais le groupe s’est plaint de la lenteur avec laquelle un accord de paix a été mis en œuvre, et certains sont retournés au Congo.

Dans une déclaration par téléphone à l’agence Reuters, l’assistant du gouverneur a indiqué que « nos troupes mènent des opérations de contre-attaque parce que pendant la nuit, elles ont identifié l’ennemi venant du Rwanda ». Les enquêteurs de l’ONU ont accusé le Rwanda et l’Ouganda, qui sont intervenus militairement au Congo lors de deux guerres régionales il y a deux décennies, de soutenir le M23. Les deux pays nient cela.