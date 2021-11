RDC – Brouille au Parlement: des députés exigent la démission du ministre de la Défense

La plénière de ce lundi, pour statuer sur la prolongation ou pas, de l’état d’urgence, dans les régions de l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) ne s’est pas déroulée comme prévue. Alors que la séance suivait son cours, les députés des régions de l’Est de la RDC, très en colère en raison du statu quo au plan sécuritaire dans leurs Provinces, ont exigé la démission du ministre de la Défense avant de quitter l’Assemblée.

Les députés des Provinces de l’Ituri et Kivu ont exprimé leur vive préoccupation quant à la situation sécuritaire de leurs régions ce lundi au Parlement, lors de la séance portant examen du projet de loi sur la prorogation de l’état de siège pour la 11e fois. Ils ont profondément déploré la persistance des attaques terroristes meurtrières dans la région de l’Est et exigé la démission du ministre de la Défense avant de quitter l’Assemblée Nationale.

Ils notent « la persistance de l’activisme des groupes armés locaux et étrangers, les tueries quasi permanentes de la population civile dans les villages, pillages des biens et incendies des maisons et des infrastructures sociales de base, déplacement massif de la population dans tous les sens et occupation facile des entités par les groupes armés locaux et étrangers, massacres et pillages du bétail par les groupes armés ».

Au demeurant, poursuit la déclaration, les parlementaires de l’Ituri et du Nord-Kivu et d’autres provinces restent ouverts pour tout échange constructif allant dans le sens de la restauration et le rétablissement de la sécurité à l’Est du pays et se réservent le droit de prendre d’autres initiatives parlementaires et extraparlementaires conformément à la constitution et aux lois du pays.