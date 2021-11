Présidentielle en Libye: la commission électorale rejette la candidature de Saïf al-Islam Kadhafi

La Haute Commission électorale nationale de Libye a fait une déclaration ce lundi, disant qu’elle rejetait la candidature de Saif al-Islam Kadhafi à l’élection présidentielle prévue pour le 24 décembre 2021. La déclaration a été supprimée 10 minutes, après avoir été postée sur la page Facebook de la commission.

La candidature du fils de Mouamar Khadafi a-t-elle été rejetée ou maintenue? Activement recherché par la Cour Pénale Internationale pour crimes contre l’humanité, Seif al-Islam Kadhafi qui a disparu des radars depuis quelques mois, est apparu dimanche, barbe poivre et sel et portant des lunettes de vue, au bureau de la HNEC à Sebha, où, il a soumis sa candidature pour la présidentielle.

«Le candidat Seif al-Islam Mouammar Kadhafi a soumis les documents de sa candidature au bureau de la HNEC à Sebha complétant ainsi toutes les conditions juridiques requises par la loi n°1 relative à l’élection du chef de l’État», a annoncé la HNEC dans un communiqué. Il s’est également fait délivrer sa carte d’électeur, a précisé la commission.

Mais ce lundi, la Haute Commission électorale nationale de Libye a fait une déclaration disant qu’elle a rejeté la candidature de Seif al-Islam Kadhafi, sauf que, moins de 10 minutes après, la déclaration a été supprimée de la page Facebook de la commission. Pour quel motif? On n’en sait.

Selon la déclaration de la commission précédemment partagée sur Facebook, la décision de rejeter la candidature de Kadhafi a été prise après que des personnes opposées à sa candidature aient commencé à manifester et forcé les employés des commissions électorales de plusieurs villes libyennes à cesser de travailler. « Compte tenu de l’érosion de la stabilité et de la fermeture d’un certain nombre de branches de la commission, la commission a décidé de rejeter la candidature de Saïf al-Islam Kadhafi », a déclaré le chef de la commission, Imad Saih, cité par Sputniknews.

Faisant acte de candidature dimanche, Seif al-Islam Kadhafi, âgé de 49 ans, compte « restaurer l’unité perdue » de la Libye, après une décennie de conflit. La présidentielle du 24 décembre est considérée comme le principal résultat du Forum de dialogue politique libyen tenu à Genève en 2020.